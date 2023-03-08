نيجيرفان بارزاني يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء 8 آذار 2023، رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أنه "نوقشت خلال اللقاء أهمية القضاء والمحاكم في استقرار البلد وتأثيرهم على جميع نواحي الحياة، واتفقا في الرأي بأهمية تنفيذ المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية والذي اتفقت عليه الأطراف والمكونات كافة".

من جانبه، أثنى نيجيرفان بارزاني وفق ما أفاد البيان "على رئيس مجلس القضاء الأعلى لدوره ومهامه في مجال العمل المشترك والسعي لبث الطمأنينة بأن تكون المحاكم موضع ثقة كل مواطني ومكونات العراق".

وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي بحسب البيان، "بدور ومكانة نيجيرفان بارزاني في مجال التعايش وترسيخ روحية العمل المشترك على مستوى العراق عامة".