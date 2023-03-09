سیاسة

نيجيرفان بارزاني ومحمد بن زايد يبحثان توسيع التبادل التجاري بين الإمارات وإقليم كوردستان

وأكد الجانبان بحسب البيان "على تعزيز العلاقات في المجالات كافة وبحثا الفرص والأرضية الملائمة لتشغيل رؤوس الأموال"
author_image أحمد حاجي
نيجيرفان بارزاني ومحمد بن زايد آل نهيان
نيجيرفان بارزاني ومحمد بن زايد آل نهيان
کوردستان نيجيرفان بارزاني محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية التبادل التجاري

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان توسيع التبادل التجاري بين الإمارات وإقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أنه "وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الخميس 9 آذار 2023، إلى العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، تلبية لدعوة رسمية من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأفاد البيان أنه "بحث الجانبان خلال اجتماع ودي، علاقات العراق وبصورة خاصة إقليم كوردستان مع الإمارات العربية المتحدة، وأوضاع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد، ومجالات التعاون المشترك وأحدث التطورات على مستوى المنطقة".

وأكد الجانبان بحسب البيان "على تعزيز العلاقات في المجالات كافة وبحثا الفرص والأرضية الملائمة لتشغيل رؤوس الأموال واستثمارات القطاع الخاص الإماراتي وتوسيع التبادل التجاري بين الإمارات وإقليم كوردستان والعراق".

وجاء في البيان "وبشأن الحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، اتفق الجانبان في الرأي بأن حل مشاكل أربيل وبغداد يسهم في استتباب الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق ويوسع آفاق التقدم فيهما".

وأشار إلى أنه "ناقش الجانبان التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة والعالم، كالتغيير المناخي وسبل مواجهة مخاطره، والتهديدات الإرهابية والفكر المتطرف والعنف وكيفية التصدي له، ومجالات التربية والتعليم والمياه والصحة وغيرها من المجالات".

وشدد على "أنهما تبادلا الآراء حول التطورات في المنطقة بدقة وأكدا على أهمية توطيد التعاون المشترك بين الجميع من أجل حفظ الأمن والاستقرار وحل المشاكل والخلافات بالطرق السلمية".

وتابع أن "علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك شكلت محوراً آخر للاجتماع".

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