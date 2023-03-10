مكافحة الإرهاب: القبض على 8 إرهابيين بعمليات شملت عدة مناطق

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب يوم الخميس، القبض على 8 إرهابيين بعمليات أمنية شملت عدة مناطق.

وقال الجهاز في بيان، إنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وبإشراف مباشر من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وضمن سلسلة العمليات النوعية لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب في مختلف مناطق بلدنا الحبيب، نفذت قوة من أبطالنا واجب إلقاء قبض على أحد المطلوبين في كركوك، وضمن إدامة التنسيق مع إقليم كردستان تمكن فوج مكافحة إرهاب السليمانية من إلقاء القبض على أحد المطلوبين".

وأضاف البيان" كما تمكنت قواتنا بتعاون مع مديرية مكافحة إرهاب أربيل من إلقاء القبض على أحد المطلوبين، كما تم القبض على آخر في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين".

وتابع"أما في المناطق الوسطى وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي فقد تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في العاصمة بغداد حي الجامعة، وبعملية خاطفة في ناحية اليوسفية جنوب بغداد أُلقي القبض على أحد العاملين في المفارز العسكرية لما يسمى ولاية الفلوجة ونقل بعدها إلى ما يسمى ولاية الجنوب من ولايات الخرافة الزائلة".

وأشار البيان إلى، أنه " تم القبض كذلك على إرهابي آخر بقضاء الحبانية في محافظة الأنبار، فيما نفذ أبطالنا واجبا في محافظة ديالى قضاء الخالص (البو بالي) أسفر عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين الخارجين عن القانون وأحد المشتركين في أحداث منطقة (الجيالية)".

وختم البيان بالتأكيد على، أن " عمليات أبطال جهاز مكافحة الإرهاب مستمرة وفي مختلف قواطع العمليات وبجهود نوعية للوصول إلى عراق آمن مستقر".