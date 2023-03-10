جماعة الحوثي تعلّق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، محمد عبدالسلام، إن المنطقة "بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها".

تصريحات عبد السلام، جاءت في أعقاب إعلان المملكة العربية السعودية وإيران عن التوصل إلى اتفاقٍ، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقال عبدالسلام، دون ذكر الاتفاق السعودي الإيراني صراحة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها، تسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية وعلى رأسها الصهيوأمريكية، التي عملت على الاستثمار في الخلافات الإقليمية واتخذت الفزاعة الإيرانية لإثارة النزاعات وللعدوان على اليمن".

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وأعلنت السعودية وإيران والصين، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق، في بكين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.

جاء ذلك بعد أكثر من 7 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ أعلنت السعودية قطع العلاقات مع إيران في يناير/كانون الثاني عام 2016، بعد الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وسط احتجاجات إيرانيين على قيام السعودية بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.