وزيرا خارجية العراق وإيران يناقشان هاتفياً الاتفاق بين طهران والرياض

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، أنه "جرى خلال الاتصال مُناقشة الاتفاق الذي تمَّ التوصُّل إليه بين الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة والمملكة العربيَّة السعوديَّة في جُمْهُوريَّة الصين الشعبيَّة".

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب فؤاد حسين وفق ما جاء في البيان "عن ترحيب حكومة العراق بهذا الاتفاق"، مضيفاً أن "عودة العلاقات الدبلوماسيَّة بين طهران والرياض تعزز الاستقرار والأمن الإقليميين".

من جانبه، أعرب حسين أمير عبد اللهيان، بحسب البيان، "عن امتنانه وشكره للعراق لاستضافته مُباحثات الجانبين في بغداد خلال المدة الماضية".