الكورد يحيون الذكرى 19 لانتفاضة آذار في روجافا

أربيل (كوردستان24)- أحيا الكورد في العديد من مناطق شمال وشرق سوريا بينها، اليوم الأحد، الذكرى التاسعة عشر لانتفاضة 12 آذار ضد النظام الحاكم في سوريا.

وشهدت مدن كوردية عديدة فعاليات مختلفة لاستذكار ضحايا 12 آذار تضمنت اشعال الشموع وخروج مسيرات إلى جانب زيارة مقابر الشهداء وتنظيم مباراة رياضية في الملعب الذي شهد الانتفاضة بمدينة القامشلي.

واندلعت احتجاجات دامية بين المواطنين الكورد والسلطات الأمنية السورية في 12 اذار 2004، اسفرت عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين من الكورد على اثر اطلاق الرصاص الحي على المنتفضين.

وشملت الاحتجاجات كافة المدن والمناطق ذات الاغلبية الكوردية حيث امتدت من ديرك (المالية) بأقصى شمال شرق سوريا مرورا بالقامشلي وكوباني وعفرين وضواحي العاصمة دمشق.