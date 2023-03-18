القوات العراقية تقبض على المُتّهم بقتل الأكاديمي عقيل الناصري

أربيل (كوردستان 24)- أكد قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، مساء اليوم السبت، القبض على المتهم بقتل الأستاذ الجامعي عقيل الناصري.

وقال حربية "تم إلقاء القبض على المتهم بقتل الأستاذ في كلية التربية عقيل الناصري وجاري ملاحقة الثاني الذي كان يستقل الدراجة النارية لحظة الاغتيال"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأقدم مسلحان مجهولان الجمعة، على قتل الاستاذ الجامعي بالقرب من منزله وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، بعد أن فتحوا نيران أسلحتهم باتجاهه.

وعقب الحادثة، أعلنت القوات الأمنية فتح تحقيقٍ للكشف عن ملابسات الهجوم المسلّح الذي لا يعد الأول من نوعه في العراق.

فقد سبق أن قُتِل ناشطون وصحفيون وسياسيون بطريقةٍ مشابهة على يد مسلّحين مجهولين.

وشهد العراق الشهر الماضي، موجة اغتيالات، شملت العقيد الطيار سعد الدليمي بمحافظة الأنبار، وهو من طواقم وزارة الدفاع، فضلاً عن أشهر أطباء القلب بمحافظة ديالى أحمد المدفعي، بالإضافة إلى مدرس متقاعد في محافظة بابل.