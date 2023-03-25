سیاسة

البرلمان الروسي يقترح حظر إجراءات "الجنائية الدولية" في البلاد

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رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين
رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين
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أربيل (كوردستان 24)- اقترح البرلمان الروسي حظر إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في البلاد، رداً على إصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، "يتعين تعديل الدستور الروسي لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في الدولة، ومعاقبة أي شخص يقدم المساعدة والدعم لها".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت الأسبوع الماضي إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي لمسؤوليته المفترضة في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الحرب في الـ 24 فبراير شباط 2022.

ووصفت الخارجية الروسية حينها قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "عديمة الأهمية وباطلة قانونياً".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر «تلغرام» إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا".

 

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