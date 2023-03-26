تحذيرٌ أوروبي لـ بيلاروسيا من نشر "النووي الروسي" على أراضيها

أربيل (كوردستان 24)- حذّر مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، من أن الاتحاد الأوروبي "مستعد" لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا إذا وافقت مينسك على نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها.

وقال بوريل إن "استقبال بيلاروسيا أسلحة نووية روسية من شأنه أن يشكل تصعيداً غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي".

وأضاف "لا تزال بيلاروسيا قادرة على وقف هذا الأمر، الخيار بيدها. الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بفرض عقوبات جديدة".

يأتي ذلك، في وقتٍ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد دعت، يوم الأحد، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن من أجل مواجهة ما وصفته بـ"الابتزاز النووي للكرملين".

ونددت وزارة الخارجية الأوكرانية بالخطوة في بيان الأحد، وطالبت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن.

وجاء في البيان "تتوقع أوكرانيا أن تتخذ المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا إجراءات فعالة لمواجهة الابتزاز النووي للكرملين".

ودعت تلك الدول إلى تحمّل "مسؤوليتها الخاصة لمنع التهديدات بالعدوان باستخدام أسلحة. يجب أن يتحد العالم ضد شخص يعرض مستقبل الحضارة الإنسانية للخطر".

وفي تغريدة على تويتر، قال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، إن إعلان بوتين "خطوة نحو زعزعة الاستقرار الداخلي” في بيلاروسيا، الأمر الذي يزيد من ”مستوى التصور السلبي والرفض العام” لروسيا وبوتين في المجتمع البيلاروسي.

وأضاف دانيلوف أن الكرملين ”يتخذ بيلاروسيا رهينة نووية"، بحسب وكالة فرانس برس.