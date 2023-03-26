بوتين يعلن أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

أربیل (كوردستان 24 )- نقلت وكالة أنباء «تاس» عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله، السبت، إن روسيا أبرمت اتفاقاً مع جارتها بيلاروسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها.

وأضاف بوتين أن هذه الخطوة لا تنتهك اتفاقات حظر انتشار الأسلحة النووية، وقال في مقابلة بثها التلفزيون الروسي «لا شي غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ وقت طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها»، وأضاف «اتفقنا على القيام بالأمر نفسه»، مؤكدا الحصول على موافقة مينسك.

وتابع بوتين قائلاً إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يطرح منذ وقت طويل مسألة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بلده المتاخم لبولندا.

ونقلت وكالة «تاس» عن بوتين قوله «اتفقنا مع لوكاشينكو على أن نضع أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء دون انتهاك نظام حظر الانتشار».

وذكر بوتين أن روسيا ستكمل بناء منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا بحلول الأول من يوليو (تموز)، مضيفاً أن موسكو لن تنقل فعلياً التحكم في تلك الأسلحة إلى مينسك. وكشف أن روسيا نشرت بالفعل عشر طائرات في بيلاروسيا قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية.

وهدد بوتين باستخدام قذائف باليورانيوم المستنفد في أوكرانيا إذا تلقت كييف ذخائر مماثلة من الغرب، رداً على تصريحات بهذا الصدد صدرت مؤخراً عن مسؤولة بريطانية. وقال «روسيا تملك بالطبع الرد... لدينا بدون مبالغة مئات آلاف القذائف من هذا النوع، لا نستخدمها في الوقت الحاضر».