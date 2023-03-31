في سابقة بالولايات المتحدة.. توجيه تهم جنائية لترامب والرئيس السابق يندد بـ"ملاحقة سياسية"

أربيل (كوردستان24)- وجهت هيئة محلفين كبرى في نيويورك الخميس، الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية، ليكون بذلك أول رئيس سابق يُوجَّه إليه الاتهام بارتكاب جناية.

من جهته اعتبر ترامب أن "هذه ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ"، فيما يُتوقع أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء، وفق ما أفادت محاميته.

وقالت محامية دونالد ترامب لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة، إن الرئيس الأمريكي السابق يُتوقع أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء.

ويُرجّح أن يتم في الأيام المقبلة الإعلان عن لائحة الاتهام الممهورة بختم من مكتب المدعي العام في مانهاتن، حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أربعة أشخاص على دراية بالموضوع.

وقد يُصبح الجمهوري البالغ 76 عاما أول رئيس سابق أو رئيس في المنصب يُوجَّه إليه الاتهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسيّة التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.

وشدد المدعي العام الخميس توجيه الاتهام للرئيس السابق، وأفاد مكتبه بأنه تم الاتصال مع محامي ترامب لـ"تنسيق تسليم نفسه (...) من أجل مثوله لتلاوة الاتهام".

وتضمن بيان للمتحدث باسم مدعي عام مانهاتن ألفين براغ أنه "سوف يتم توفير الإرشادات عند اختيار موعد توجيه الاتهام"، مضيفا أن قرار الاتهام لا يزال مختوما.

من جهته رفض ترامب الخميس الاتهام الموجه له في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية تزعم أنه أقام علاقة معها، وصبّ جام غضبه على الادعاء العام وخصومه السياسيين.

وتضمن بيان لترامب أن "هذه ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ"، مضيفًا "أعتقد أنّ هذه الملاحقة سوف ترتدّ عكسيًّا على جو بايدن".

وتابع "حتى قبل تأديتي اليمين رئيسا للولايات المتحدة، شارك الديموقراطيون اليساريون الراديكاليون، أعداء الرجال والنساء الكادحين في هذا البلد، في حملة ملاحقة ضدي".