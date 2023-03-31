الحكومة العراقية تحدّد موعد إنجاز "طريق الموت" في النجف

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة التخطيط العراقية، إن "فرقها المتخصصة مازالت تواصل عمليات المتابعة الميدانية للمشاريع الاستثمارية الحكومية المستمرة في محافظة النجف، ومنها الطريق الذي يسمى بـ "طريق الموت".

وتهدف الوزارة من ذلك المشروع، "الوقوف على المشكلات التي تعيق إنجاز تلك المشاريع، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها من قبل الجهات المعنية، وذلك في ضوء أولويات البرنامج الحكومي، وأن يكون عام 2023 عام إنجاز المشاريع".

وأضافت في بيانٍ لها، إن "فرق المتابعة الميدانية أجرت زيارة ميدانية إلى مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق (مناذرة/ مشخاب)، واطلعت على مراحل سير العمل فيه ضمن برنامج تنمية الأقاليم".

وتابعت "المشروع عبارة عن إنشاء طريق بطول (١٠) كم وبثلاث طبقات مع إنشاء جسر كونكريتي على نهر الحسانية، و كذلك إنشاء جسر البخاترة الحديدي للمركبات مع جزرات وسطية ".

وأكّد البيان، الذي تابعته كوردستان 24، أن "الهدف من المشروع هو تسهيل انسيابية سير المركبات وفك الاختناقات المرورية وتقليل الحوادث المرورية، كون الطريق يعدّ الممر الرئيس للمحافظات الجنوبية والمسمى (طريق الموت)".

كذلك يهدف المشروع "إلى كونه يخدم أهالي قضاء المشخاب والبالغ عددهم (١٣٠) ألف نسمة وأهالي قضاء المناذرة (٩٠) ألف نسمة".

وختم البيان، مؤكّداً على نسبة إنجاز المشروع "وصلت إلى (٧٨٪؜) ، ومن المؤمل إنجازه نهاية العام الحالي ٢٠٢٣ ".