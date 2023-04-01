سیاسة

السفير الإيراني في بغداد: طهران تعاني من شحّ المياه وما يحصل أزمة إقليمية

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أكد السفير الايراني لدى العراق ان ايران تعاني من شح المياه، مضيفاً أن هناك أزمة مياه إقليمية في المنطقة، ومؤكداً على أن هناك نهر في أصفهان قد جف بالكامل.

وقال السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق في برنامج على شاشة القناة العراقية الرسمية "حسب احصاءات المسؤولين في العراق فان 80 بالمئة من مياه العراق تأتي من الشمال وبين 8 الى 10 بالمئة من إيران"، مؤكدا انه "في الواقع هناك ازمة مياه اقليمية في المنطقة".

وأضاف "أن الجمهورية الإسلامية تعاني بشدة من شح المياه"، لافتا الى "ان هناك نهراً يمر بمدينة أصفهان قد جف بالكامل، وهناك مزارعون يتظاهرون ضد الحكومة للمطالبة بالمياه، بالاضافة الى ان الاغنام والمواشي بدات تموت عطشا في المناطق الجنوبية، و يتم ارسال المياه بالتانكرات لبعض المناطق والقرى البعيدة".

وحول الاستحقاقات المالية من شراء الكهرباء، اوضح آل صادق، "لدينا استحقاقات بنحو 11 مليار دولار من مبيعات الغاز والكهرباء للعراق"، لافتا الى ان "الجمهورية الاسلامية لديها علاقات تجارية مع العديد من دول المنطقة".

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