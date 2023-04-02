سیاسة

جاويش أوغلو: 60 بالمئة من أزمات العالم تقع في محيطنا.. وتركيا تجاوزت الإقليمية وباتت لاعباً دولياً

وأشار إلى أن "الأزمات تجلب معها فرصاً يجب اغتنامها لتحقيق مصالح الشعب التركي والمنطقة".
author_image أحمد حاجي
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
ترکیا جاويش أوغلو أزمات العالم لاعب دولي

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، السبت، إن نحو 60 في المئة من الحروب والأزمات حول العالم تقع في محيط تركيا.

جاء ذلك خلال مشاركته في مأدبة إفطار أقامها حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية صقاريا شمال غربي تركيا.

وأضاف جاويش أوغلو أن "تلك الحروب والأزمات حتمت على تركيا انتهاج سياسة خارجية إنسانية ومبادِرة".

وأشار إلى أن "الأزمات تجلب معها فرصاً يجب اغتنامها لتحقيق مصالح الشعب التركي والمنطقة".

وأكد أن "تركيا لم تعد قوة إقليمية وحسب، بل باتت لاعباً مُهماً على المستوى الدولي".

وتطرق الوزير إلى "الوساطة التركية الناجحة في الحرب الروسية الأوكرانية، واتفاقية إسطنبول لنقل الحبوب عبر البحر الأسود"، مؤكداً أنها "مسألة ثقة واستقرار واحترام".

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