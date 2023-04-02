جاويش أوغلو: 60 بالمئة من أزمات العالم تقع في محيطنا.. وتركيا تجاوزت الإقليمية وباتت لاعباً دولياً

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، السبت، إن نحو 60 في المئة من الحروب والأزمات حول العالم تقع في محيط تركيا.

جاء ذلك خلال مشاركته في مأدبة إفطار أقامها حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية صقاريا شمال غربي تركيا.

وأضاف جاويش أوغلو أن "تلك الحروب والأزمات حتمت على تركيا انتهاج سياسة خارجية إنسانية ومبادِرة".

وأشار إلى أن "الأزمات تجلب معها فرصاً يجب اغتنامها لتحقيق مصالح الشعب التركي والمنطقة".

وأكد أن "تركيا لم تعد قوة إقليمية وحسب، بل باتت لاعباً مُهماً على المستوى الدولي".

وتطرق الوزير إلى "الوساطة التركية الناجحة في الحرب الروسية الأوكرانية، واتفاقية إسطنبول لنقل الحبوب عبر البحر الأسود"، مؤكداً أنها "مسألة ثقة واستقرار واحترام".