في سابقة من نوعها... ترامب سيمثل أمام محكمة في نيويورك يوم الثلاثاء

أربيل (كوردستان24)- على أعتاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يسعى إلى خوضها في 2024، قد يصبح دونالد ترامب الرئيس الجمهوري السابق (76 عاما) أول رئيس أمريكي يُوجه إليه الاتهام بارتكاب جناية.

فقد توجه ترامب الإثنين إلى مدينة نيويورك من أجل المثول أمام هيئة المحكمة لإبلاغه رسميا بتوجيه تهمة جنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز قبل انتخابات عام 2016 لشراء صمتها. وقال ترامب على منصته تروث سوشل: "سأذهب، صدقوا أو لا تصدقوا، إلى المحكمة. لم يكن من المفترض أن تكون أمريكا على هذا النحو".

وقد يُصبح الجمهوري البالغ 76 عاما أوّل رئيس سابق أو في المنصب يُوجه إليه الاتهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسية التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.

ووجه مدعي عام مانهاتن ألفين براغ الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، التهمة رسميا إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024، في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وأكد ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" أنه سيغادر منزله في مارالاغو في فلوريدا بمنتصف نهار الإثنين إلى نيويورك، المدينة التي يتحدر منها وبنى فيها مسيرته المهنية.

وقال "سأذهب، صدقوا أو لا تصدقوا، إلى المحكمة. لم يكن من المفترض أن تكون أمريكا على هذا النحو".

وأضاف "ليس لدى المدعي العام الفاسد قضية"، مردفا "ما لديه هو مكان من المستحيل بالنسبة لي الحصول فيه على محاكمة عادلة".

في إطار الإجراءات المتوقعة لتوجيه التهمة الجنائية له، سيخضع الرئيس الأمريكي السابق لإجراءات الحجز المعتادة عبر أخذ بصماته والتقاط صورته، التي قد تؤدي لواحدة من أشهر الصور الجنائية في العصر الحديث.

وقد ندد ترامب الذي يطمح للعودة إلى البيت الأبيض بالاتهام "الزائف والمخزي" الذي اعتبر أنه من تدبير الديمقراطيين قبل الحملة الرئاسية.

ووصف ترامب الملاحقات القضائية بحقه بأنها "حملة اضطهاد" موجها انتقادات للقاضي المكلف النظر فيها.