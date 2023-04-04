رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في إطار زيارته إلى بغداد اليوم الثلاثاء 4 نيسان (أبريل) 2023، مع رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد.

وشهد الاجتماع إشادة بالاتفاق الذي وقعته حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتصدير نفط الإقليم، فضلاً عن تثمين الدور الذي أدّاه وفدا الجانبين من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرى التأكيد على أهمية إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية في مجلس النواب، وكذلك إعداد مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي.