الصدارة وتقدم يتفقان على ترشيح المشهداني لمنصب رئاسة مجلس النواب العراقي

أربيل (كوردستان24)- نقلت وكالات إعلام محلية، عن مصدر سياسي مطلع، إعلان حزب تقدم وكتلة الصدارة، تقديم محمود المشهداني مرشحاً لرئاسة مجلس النواب العراقي.

وفقاً للمصادر: "الترشيح حظي بدعم الحلبوسي وانسحاب من طلال الزوبعي، ليبقى المشهداني مرشحاً منفرداً بمواجهة سالم العيساوي".

كتلة الصدارة النيابية، كانت قد أعلنت ليلة السبت / الأحد، انضمامها لتحالف تقدم الذي يقوده محمد الحلبوسي، وتضم الصدارة أربعة نواب وهم محمود المشهداني، طلال الزوبعي، خالد العبيدي، محمد نوري عبدربه.

المشهداني البالغ من العمر 75 عاماً، كان قد ترأس مجلس النواب العراقي خلال الأعام من 2006 إلى 2009.

وكشف قيادي، عن الإطار التنسيقي، عن هوية المرشح الأوفر حظاً لتسنم منصب رئاسة مجلس النواب العراقي.

وجاء ذلك خلال اجتماع للإطار يوم 29 نيسان 2024، من أجل اتخاذ قرار حاسم بشأن منصب رئيس البرلمان.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، إن الإطار سيعقد اجتماعاً مهماً اليوم بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومن المؤمل أن يحسم خلال الاجتماع منصب رئيس البرلمان العراقي.

وأكد الهلالي أنه بعد اجتماع الزعماء الشيعة سيتم طرح موضوع، انتخاب رئيس البرلمان على جدول الأعمال خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه من المرجح أن يتم انتخاب سليم مطر عيساوي، المرشح عن ائتلاف السيادة رئيساً جديداً لمجلس النواب العراقي.

من جهته، أعلن النائب شعلان الكريم، المرشح لرئاسة مجلس النواب العراقي، الأربعاء، (17 نيسان 2024)، انسحابه من الترشح لرئاسة مجلس النواب فضلاً عن انسحابه من تحالف "تقدم" الذي يترأسه محمد الحلبوسي، عازياً ذلك إلى "اللغط الكثير غير المبرر والذي استند الى الظلم والافتراء وخيانة الأقربين وللابتعاد عن الجدلية الحاصلة".