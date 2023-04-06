البابا فرنسيس يغسل أقدام 12 سجيناً شاباً

أربيل (كوردستان 24)- احتفل البابا فرنسيس بقداس "خميس الأسرار" و"رتبة الغسل" حيث غسل أقدام 12 سجيناً شاباً داخل سجن للأحداث في روما.

والبابا اليسوعي الأرجنتيني الذي أدخل المستشفى الأسبوع الماضي لمعالجة التهاب في الشعب الهوائية، زار عصر الخميس سجن الأحداث في كازال ديل مارمو الواقع في شمال العاصمة روما، حيث سبق أن احتفل بـ"رتبة الغسل" في العام 2013 بعيد انتخابه.

واتّكأ البابا فرنسيس الذي بدا مبتسماً، على عصا، ووقف أمام كل من السجناء الشبان وبينهم امرأتان ثم غسل أقدامهم وانحنى لتقبيلها.

وعمد بعض منهم لتقبيل يده فيما حدّثه بشكل مقتضب البعض الآخر.

وقال البابا البالغ 86 عاماً ممازحاً "آمل أن أنجح في ذلك لأني غير قادر على السير جيداً"، في إشارة إلى الصعوبات التي يعانيها في التنقل بسبب آلام في الركبة تجبره على التنقّل بواسطة كرسي متحرّك.

وبحسب التقاليد المسيحية يحتفل في "خميس الأسرار" بـ"رتبة الغسل" حين غسل المسيح أقدام تلاميذه خلال العشاء الأخير الذي أسس لسر الإفخارستيا.