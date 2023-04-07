لافروف يهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية ويحدد أساس التفاوض لإنهاء الحرب

أربيل (كوردستان24)- هدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة، بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، كما حدّد الإطار العام لأي مفاوضات سلام تنهي الحرب المستمرة مع كييف منذ أكثر من عام.

وقال لافروف خلال زيارته إلى أنقرة، "إذا لم يحدث تقدّم على صعيد إزالة العوائق أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، فسنتساءل عمّا إذا كان هذا الاتفاق ضرورياً".

وتم تمديد الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بوساطة تركية وإشراف أممي في 19 مارس/آذار الماضي، ويتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممرّ آمن في البحر الأسود رغم الحرب.

لكن روسيا اقترحت تمديدا "لمدة 60 يوما في بادرة حسن نية" بدلا من الـ 120 يوما المتفق عليها أساسا، مصرة على احترام الشق الآخر من الاتفاق المتعلق بصادراتها من الأسمدة.

وأعلن لافروف في سياق متصل، أنّ أيّ مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا يجب أن يكون مرتكزها الأساسي قيام "نظام عالمي جديد" لا يخضع لهيمنة الولايات المتّحدة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو "المفاوضات لا يمكن أن تتمّ إلا على أساس مراعاة المصالح الروسية. هذه مبادئ سيقوم عليها النظام العالمي الجديد".

ووصل لافروف إلى أنقرة أمس، لبحث قضايا مختلفة بينها تطوير التعاون في مجال الطاقة، صفقة الحبوب، حرب أوكرانيا، التسوية السورية، وفق الإعلام الرسمي الروسي.