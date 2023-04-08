سیاسة

نيجيرفان بارزاني والحكيم يؤكدان أن الحوار بين أربيل وبغداد إيجابي وضروري

وأكدا على "أهمية تنفيذ المنهاج الحكومي ودعم الأطراف لتمرير قانون الميزانية في مجلس النواب".
author_image أحمد حاجي
عمار الحكيم ونيجيرفان بارزاني
عمار الحكيم ونيجيرفان بارزاني
کوردستان نيجيرفان بارزاني عمار الحكيم الحوار بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أن الحوار والتفاهم بين أربيل وبغداد إيجابي وضروري.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أنه "في إطار اجتماعاته ولقاءاته في بغداد، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم السبت 8/4/2023، مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم".

وأضاف البيان أنه "تم في الاجتماع التباحث حول الوضع السياسي في البلد، وعلاقات أربيل وبغداد، وآخر اتفاق بين حكومة ٳقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لإعادة تصدير النفط".

وتابع البيان أنه "رأى الجانبان أن تفاهم وحوار أربيل وبغداد لحل مشاكلهما وجميع مشاكل البلد ضرورية وإيجابية".

وأكدا على "أهمية تنفيذ المنهاج الحكومي ودعم الأطراف لتمرير قانون الميزانية في مجلس النواب".

وأشار إلى أنه "في محور آخر من الاجتماع جرى مناقشة علاقات العراق مع دول الجوار، ووضع المنطقة بصورة عامة".

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، اليوم السبت، بناء على دعوة لحضور مناسبتين رسميتين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب.

 

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