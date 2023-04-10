سیاسة

السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني

وأكد السوداني خلال الاتصال" أهمية الوصول إلى حل سلمي في أوكرانيا".
author_image أحمد حاجي
العراق السوداني فولوديمير زيلينسكي الحرب في أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أهمية الوصول إلى حل سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلاً لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وأضاف البيان أن "الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة".

وأكد السوداني خلال الاتصال" أهمية الوصول إلى حل سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلاً لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي".

من جانبه، قال زيلينسكي، إن" العراق دولة محورية ومهمة، وإنه حريص على تطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات، انطلاقاً من هذه الأهمية".

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