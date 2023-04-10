التجارة الإتحادية: إنتاج الحنطة لهذا العام سيغطي 85 بالمئة من احتياجات البلاد

أربيل (كوردستان24)- توقعت وزارة التجارة الإتحادية، الأثنين، بلوغ إنتاج الحنطة خلال الموسم الحالي، 4 ملايين طن، وفيما أكدت أن إنتاج الحنطة لهذا العام سيغطي أكثر من 85 بالمئة من احتياج العراق، وأوضحت أسباب اللجوء إلى استيراد الحنطة الصلبة من المناشئ العالمية.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، حيدر نوري الكرعاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إنتاج الحنطة في العام الماضي 2022، كان مليونين و200 ألف طن، في حين كان العراق يحتاج إلى 4 ملايين و600 ألف طن، بالتالي فإن إنتاج العام الماضي من الحنطة سد بنسبة 40 بالمئة من الاحتياج الفعلي".

وأضاف الكرعاوي، أن "الدعم الحكومي كبير من خلال شراء الحنطة المحلية بمبلغ 850 ألف دينار للطن، في حين أن شراء الحنطة الأسترالية الآن يبلغ 650 ألفاً للطن، بالتالي فإن هذا الدعم الحكومي شجع الفلاح على الزراعة، بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة التي شهدها العام الحالي 2023، ساعدت على زيادة المساحات المزروعة من الحنطة".

وأشار إلى، أن "توقعات وزارة الزراعة من الكميات المنتجة من الحنطة المحلية تبلغ 4 ملايين طن، لذلك فالعراق يحتاج إلى 600 ألف طن من الحنطة المستوردة لغرض تغطية العام"، مبيناً أن "إنتاج الحنطة لهذا العام سيغطي أكثر من 85 بالمئة من احتياج البلاد".

وأوضح، أن "الأراضي العراقية تنتج تقريباً 6 أنواع من الحنطة جميعها جيدة، ولكنها نوعية فيها قليل من السيولة، لذلك يلجئ العراق لاستيراد الحنطة الصلبة من ثلاثة مناشئ عالمية وهي أستراليا وكندا وأمريكا، ليتم خلطها مع الحنطة المحلية وإنتاج حنطة جيدة القوام".