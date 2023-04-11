أمن

ردّاً على قصف قاعدة "كونيكو".. التحالف يشن ضرباتٍ على شرقي سوريا

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تعبيرية - وكالات
تعبيرية - وكالات
سوریا دير الزور البوكمال الميادين ميلشيات إيرانية سوريا

أربيل (كوردستان 24)- نفّذ التحالف الدولي، أمس الاثنين، ضرباتٍ جوبة على مناطق شرقي سوريا، ردّاً على هجومٍ صاروخي على قاعدة أميركية في "كونيكو" بريف ديرالزور.

وأفادت وسائل إعلامٍ محلية، نقلاً عما أسمتها بـ "المصادر الميدانية" بمصرع عددٍ من عناصر ميليشاتٍ تتبع لإيران خلال القصف الذي طال بلدتي "حطلة" و"خشام" شمال شرقي محافظة دير الزور.

والمصادر ذاتها أكّدت أن تلك الميليشيات "أخلت مقراتها في ريف دير الزور والميادين على وقع تطورات الوضع الميداني".

من جانبها، أعلنت القيادة الوسطى في القوات الأميركية، أن قوات التحالف الدولي في قاعدة "كونيكو" تعرضت لهجومٍ بصاروخٍ واحد، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

في وقتٍ كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات التحالف الذي تقوده واشنطن "أسقطت طائرة مسيرة يرجح أن تكون عائدة للميليشيات الإيرانية".

 

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