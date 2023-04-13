سیاسة

علي تتر: لم تسفر الأمطار والسيول عن خسائر في الأرواح في دهوك

author_image سوار أحمد
کوردستان دهوك علي تتر الأمطار

أربيل (كوردستان24)- قال محافظ دهوك علي تتر اليوم الخميس، ان دهوك لم تسجل خسائر مباشرة في الأرواح، جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق المحافظة خلال الساعات اليومين الماضيين.

وقال تتر للصحفيين، "لحسن الحظ رغم غزارة الأمطار إلا أن الأضرار كانت أقل من المتوقع مع حجم السيول المتدفقة".

وأكد أن "كل سكان المحافظة سالمون، ولم نتكبد خسائر بالأرواح بشكل مباشر من خلال الغرق بالسيول أما الصواعق فإنها تصيب أي شخص"، في إشارة إلى أنها حادث عرضي.

وأعلن محافظ دهوك أن قائممقامية المحافظة شكلت لجاناً لتقييم الأضرار المادية للممتلكات العامة والخاصة، ومنها المشاريع الخدمية.

ويتعرض إقليم كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق إلى موجة من الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ أمس الأول والمستمرة بالتساقط بشكل متقطع.

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