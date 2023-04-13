سیاسة

فائق زيدان يلتقي وزير العدل الفرنسي ويزور الجمعية الوطنية

وأضاف أن "اللقاء جاء في إطار زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، للعاصمة الفرنسية باريس".
author_image أحمد حاجي
رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي ووزير العدل الفرنسي
رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي ووزير العدل الفرنسي
العراق رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان وزير العدل الفرنسي الجمعية الوطنية الفرنسية

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، اليوم الخميس، بوزير العدل الفرنسي ايريك ديبون موريتي، فيما زار الجمعية الوطنية وبحث مع نائبة رئيسها فاليري رابو التعاون المشترك.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان التقى، اليوم الخميس، وزير العدل الفرنسي ايريك ديبون موريتي"، مبيناً أن "الجانبين بحثا سبل التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي والقانوني".

وأضاف أن "اللقاء جاء في إطار زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، للعاصمة الفرنسية باريس".

وتابع المجلس أن "زيدان زار أيضاً الجمعية الوطنية الفرنسية، والتقى بنائبة رئيس الجمعية فيها فاليري رابو"، مشيراً إلى أنه "تم بحث التعاون بين العراق وفرنسا في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص تشريع القوانين".

وذكر البيان أن "زيدان اطلع على متحف الجمعية الوطنية الذي ضم كتباً تأريخية تحتوي على تأريخ العراق بمختلف مدنه".

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