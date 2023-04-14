اقتصاد

سفين دزيي: المباحثات بين أربيل وبغداد بشأن ملف النفط لا زالت مستمرة

وسيدخل هذا البند حيّز التنفيذ "بمجرد تمرير الموازنة أو التوصل لاتفاق حول قانون النفط والغاز"، وفق المتحدث باسم الحكومة العراقية.
author_image أحمد حاجي
مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي
مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي
کوردستان سفين دزيي مباحثات أربيل وبغداد ملف النفط

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الجمعة، إن المباحثات بين أربيل وبغداد بشأن ملف النفط لا زالت مستمرة.

وأضاف سفين دزيي في تصريح لكوردستان 24، أن "دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان تخطط لتوسيع علاقاتها مع كافة دول العالم".

وفي الرابع من نيسان أبريل، وبحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وقعت أربيل وبغداد اتفاقاً لاستئناف تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم عوادي، أربعة بنود رئيسة في اتفاق النفط الموقّع بين أربيل وبغداد.

وقال عوادي، إن البند الأول ينصُّ على "تصدير 400 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان عبر شركة التسويق العراقية "سومو"، وسيكون لإقليم كوردستان ممثل بصفة مساعد لمدير الشركة".

أما البند الثاني، بحسب عوادي، "سيتم تشكيل لجنة من أربعة أعضاء، اثنين من وزارة النفط الاتحادية، والاثنين الآخَرَين عن وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كوردستان، مهمتها الإشراف على بيع النفط في الأسواق العالمية".

وسيدخل هذا البند حيّز التنفيذ "بمجرد تمرير الموازنة أو التوصل لاتفاق حول قانون النفط والغاز"، وفق المتحدث باسم الحكومة العراقية.

ويتعلّق البند الثالث، "بالاتفاقيات المبرمة بين إقليم كوردستان وأربع شركات عالمية، تعمل بشكل قانوني وملزم".

وقال عوادي: "دعا الإقليم، إلى قدوم خبراء من وزارة النفط العراقية إلى أربيل لإجراء وتسهيل المفاوضات مع تلك الشركات، بهدف تطبيق الاتفاقية الموقعة بين أربيل وبغداد".

أما عن البند الرابع، فبحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية، سيتم "فتح حساب مصرفي في البنك المركزي العراقي تحت إشراف الحكومة الاتحادية".

وأضاف: "يشرف رئيس حكومة الإقليم على عمليات الإنفاق بمتابعة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وذلك ضمن موازنة عام 2023".

 

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