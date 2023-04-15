فنلندا تعلن وصول 3 رسائل مجهولة إلى سفارتها في موسكو

أربيل (كوردستان 24)- كشفت السفارة الفنلندية في موسكو، وصول 3 رسائل إلى مبنى البعثة الدبلوماسية، احتوت إحداها على مسحوق.

يأتي ذلك في وقتٍ تشهد العلاقات بين هلسنكي وموسكو تدهوراً كبيراً منذ انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في 4 أبريل نيسان الجاري، لتصبح العضو الـ 31 في الحلف العسكري.

وتعليقاً على الحادثة، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن سفارة فنلندا في موسكو تلقّت بالفعل رسالة تحتوي على مسحوق غير معروف وأبلغت السلطات الروسية بالأمر.

وأضافت "يمكننا تأكيد توجيه سفارة فنلندا نداء إلى وزارة الخارجية الروسية يفيد بتسليم 3 مظاريف متطابقة موجهة للملحق العسكري ومعاونيه في 13 أبريل/نيسان إلى صندوق بريد البعثة الدبلوماسية.. وسيتم إبلاغ سفارة فنلندا بنتائج التحقيق".

وأنهى قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي 7 عقود من عدم الانحياز الاستراتيجي الذي بدأ بعد صد البلاد لمحاولة غزوٍ سوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي فترة ما بعد الحرب، اختارت هلسنكي الحفاظ على علاقات ودية مع موسكو.

لكن حرب أوكرانيا المستمرة منذ فبراير شباط 2022 دفع الفنلنديين إلى السعي لتحقيق الأمن بموجب اتفاق الدفاع الجماعي لـ "ناتو" الذي ينص على أن الهجوم على عضو واحد هو هجوم على جميع الدول الأعضاء.