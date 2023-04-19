الحلبوسي يهنئ بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية
أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية.
وكتب الحلبوسي على حسابه في تويتر: "نتقدم إلى أبناء شعبنا العراقي من الإيزيديين بالتهنئة والتبريك بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية، متمنين لهم سنة سعيدة، ملؤها الفرح والاطمئنان".
نتقدَّم إلى أبناء شعبنا العراقي من الأيزيديين بالتهنئة والتبريك بمناسبة عيد رأس السنة الأيزيدية، متمنين لهم سنةً سعيدةً، ملؤها الفرح والاطمئنان.— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) April 19, 2023
كلُّ عام وأنتم بخير