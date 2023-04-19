سیاسة

الحلبوسي يهنئ بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية

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العراق الحلبوسي رأس السنة الإيزيدية بيان تهنئة

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية.

وكتب الحلبوسي على حسابه في تويتر: "نتقدم إلى أبناء شعبنا العراقي من الإيزيديين بالتهنئة والتبريك بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية، متمنين لهم سنة سعيدة، ملؤها الفرح والاطمئنان".

 

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