الحلبوسي يهنئ بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية.

وكتب الحلبوسي على حسابه في تويتر: "نتقدم إلى أبناء شعبنا العراقي من الإيزيديين بالتهنئة والتبريك بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية، متمنين لهم سنة سعيدة، ملؤها الفرح والاطمئنان".