سیاسة

مقتل 85 شخصا في صنعاء إثر تدافع خلال توزيع مساعدات مالية

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط اليمن صنعاء تدافع مقتل

أربيل (كوردستان24)- تسبب حادث تدافع في العاصمة اليمنية صنعاء خلال توزيع مساعدات مالية الخميس في مقتل ما لا يقل عن 85 شخصا وجرح 322 آخرين، وهذا أحد أكبر حوادث التدافع بالعالم خلال السنوات العشر الأخيرة.

 وفيما أعلن الحوثيون عن تشكيل لجنة أمنية للتحقيق في ملابسات الكارثة، حمّل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الأرياني "القتلة المجرمين (...) الذين أوصلوا الأوضاع لهذه النقطة المأساوية" المسؤولية، في إشارة منه للحوثيين.

وحدثت المأساة مع اقتراب حلول عيد الفطر، خلال فترة غالبا ما توزع خلالها مبالغ مالية ومساعدات على الفقراء.

في هذا السياق، قال مسؤول أمني حوثي: "قُتل 85 شخصا وأصيب أكثر من 322 بجروح بينهم 50 في حالة حرجة" في حادثة التدافع.

 وأكد مسؤول طبي حصيلة الحادثة التي وقعت في منطقة باب اليمن في وسط صنعاء وفقا لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية. وتابع المسؤول الأمني أن "بين القتلى نساءً وأطفالا". 

من جانبه، قال مراسل الوكالة إن الحادثة وقعت داخل مدرسة معين حيث تجمع المئات لتلقي مساعدات، بحسب روايات شهود عيان. وقال بعضهم إن إطلاق نار أدى إلى التدافع. 

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