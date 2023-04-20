الهجرة تعلن عودة 73 عراقياً من المناطق الواقعة على الحدود التركية السورية

أربيل (كوردستان24)- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عودة 73 عراقياً من المناطق الواقعة على الحدود التركية السورية.

وذكر بيان للوزارة، ان "73 مواطناً عراقياً عادوا من المناطق التي تقع على الشريط الحدودي التركي السوري الى أرض الوطن، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة طوعياً" .

واشار، البيان الى ان "الوزارة ومن خلال التنسيق المشترك بين مكتب الوزارة في أنقرة والسفارة العراقية والقنصلية العراقية في غازي عنتاب ووزارة النقل العراقية ومركز إدارة تنسيق الأزمات المشتركة، تمت إعادة هؤلاء المواطنين عن طريق منفذ ابراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البلاد نحو مناطقهم الأصلية في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك".

واضاف، ان "الوزارة مستمرة في إعادة العراقيين بشكل طوعي الى أرض الوطن".