كندا تتعهد تقديم 9,8 مليار دولار لفولكسفاغن لبناء أول مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية

أربيل (كوردستان 24)- ستقدّم الحكومة الكندية ما يصل إلى 13,2 مليار دولار كندي (9,8 مليارات دولار) على مدى عشر سنوات لشركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاغن لبناء أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية خارج أوروبا، في كندا.

وأوضحت الحكومة "سيعتمد الاستثمار على عدد البطاريات المصنعة وسيتراوح ما بين 8 مليارات و13,2 مليار دولار".

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن هذا المصنع سيوفّر "ثلاثة آلاف وظيفة مباشرة وما يصل إلى 30 ألف وظيفة غير مباشرة" مشيراً إلى أنها "إنجاز تاريخي".

كانت فولكسفاغن أعلنت منتصف آذار مارس اعتزامها بناء هذا المصنع في سان توماس في أونتاريو، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء العام المقبل.

وسيغطي هذا المصنع مساحة تزيد عن 378 ملعب كرة قدم. ومن المقرر افتتاحه عام 2027 وسينتج بطاريات لما يصل إلى "مليون سيارة كهربائية سنوياً" بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وأضاف ترودو خلال مؤتمر صحافي "في كل أنحاء البلاد، سيكون مصنع سانت توماس بمثابة دعامة وطنية في سلسلة توريد السيارات الكهربائية".

وتستثمر فولكسفاغن "7 مليارات دولار" في هذا المصنع وهو "أكبر استثمار في تاريخ كندا في قطاع السيارات الكهربائية".