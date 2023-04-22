طائرة بدون طيار تابعة للتحالف الدولي تتحطم في خارج كركوك

أربيل (كوردستان24)- أعلن التحالف الدولي اليوم السبت عن تحطم طائرة مسيرة تابعة له خارج محافظة كركوك، مشيرة الى أن الطائرة تعرضت الى عطل ميكانيكي أثناء تقديمها الدعم المباشر لعمليات قوات الامن العراقية.

وقال التحالف الدولي في بيان له "ان طائرة بدون طيار تابعة للتحالف لدعم مباشر لعمليات قوات الأمن العراقية تعرضت إلى عطل ميكانيكي وتحطمت جنوب كركوك".

وأضاف البيان "ان قوى الأمن العراقية قامت وبسرعة بتأمين موقع التحطم، بينما قام أفراد خدمة التحالف بتطهير المنطقة بتفجير محكوم، ولم تقع إصابات ولا أضرار للبنية التحتية المدنية".

وأشار البيان الى "ان الطائرات بدون طيار التابعة للتحالف توفر قدرات استخباراتية ومراقبة واستطلاع حيوية لقوى الأمن العراقية، ما يتيح عمليات هزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة".

وأوضح بيان قوات التحالف "ان قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب تقدم المشورة وتساعد وتمكّن القوات الشريكة في العراق وسوريا من ضمان الهزيمة الدائمة لداعش".