بعد فرنسا وبريطانيا.. ألمانيا تبدأ إجلاء رعاياها من السودان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت ألمانيا الأحد بدء عملية إجلاء رعاياها من السودان، حالها كحال دول أجنبية عدة مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق ما أفادت وزارتا الخارجية والدفاع.

وأوضحت الوزارتان على تويتر "هدفنا هو نقل أكبر عدد ممكن من الرعايا (الألمان) من الخرطوم في ظل هذا الوضع الخطر في السودان. ضمن إمكاناتنا، سننقل أيضاً رعايا من الاتحاد الأوروبي ومن دول أخرى معنا".

وأتى هذا الإعلان في يوم بدأت فرنسا وبريطانيا ودول أخرى إجلاء رعاياها.كذلك، أعلنت الولايات المتحدة إخلاء سفارتها في الخرطوم مع تواصل المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وكشفت مجلة "در شبيغل" الألمانية أن برلين اضطرت الأربعاء لإلغاء عملية إجلاء. وأوضحت أن ثلاث طائرات عسكرية قادرة على نقل زهاء 150 ألمانياً توجهت إلى السودان لكن عادت أدراجها.

من جهتها، أفادت صحيفة "بيلد" أن الحكومة الألمانية تعتزم تنفيذ عمليات الإجلاء على مرحلتين باستخدام طائرات نقل عسكرية من طراز "إيه 400 أم".

وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا نشرت عدداً من المظليين في الأردن للمساعدة في مهمات إجلاء جديدة بحال الحاجة.

وتسببت المعارك منذ 15 نيسان أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصاً وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

وكان طرفا القتال أعلنا الجمعة وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر، ثم تبادلا الاتهامات بخرقه.

وعلى رغم تكرار دعوات التهدئة، تتردد في الخرطوم وضواحيها الأحد أصوات إطلاق الرصاص ودوي انفجارات وتحليق طائرات حربية، وفق ما أفاد شهود لوكالة فرانس برس.