وزارة الكهرباء تصدر 3 توجيهات لإنهاء مشاكل قطع التيار بداية الشهر ونهايته

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الكهرباء العراقية ثلاثة توجيهات لإنهاء حالات قطع التيار الكهربائي في بداية كل شهر ونهايته، بعد تشديد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على وجوب الوقوف على أسباب هذه المشكلة وإنهائها.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وبتوجيهٍ من رئيس الحكومة، وجّه "بربط جميع المحطات الطرفية والوسطة بمنظومة سكادا لمراقبة الأحمال إلكترونياً ورصد أي تلاعب بالبرمجة".

كذلك أوصى "بتشكيل فرق تحقق زيارات ميدانية مفاجئة للمحطات تطلب قوائم بأحمال المحطات وما تعرضت له من عوارض، وكذلك وجه بتدوير المشغلين بين المحطات كل 3 أشهر لمنع حصول أية حالات محسوبية أو منسوبية".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أجرى أمس الأحد، زيارة هي الأولى من نوعها إلى مركز السيطرة الوطني للكهرباء المعني بتوزيع حصص إنتاج التيار الكهربائي للعاصمة بغداد وباقي المحافظات.

واطّلع السوداني خلال زيارته، على الخطة التي وضعتها الوزارة منذ 6 أشهر استعداداً لفصل الصيف والتي ستكون جاهزة للعمل بحلول الأول من أيار المقبل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.