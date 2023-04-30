اقتصاد

الحكومة تقرر توحيد سعر البنزين في إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان البنزين السعر توحيد

أربيل (كوردستان24)- قال مصدر حكومي، ان حكومة إقليم كوردستان قررت توحيد سعر البنزين من نوع "كار"، و"لاناز"، بسعر واحد، بدءا من يوم غد الاثنين.

وقال المصدر لكوردستان 24، ان القرار سيبدأ تنفيذه بدءا من يوم غد الاثنين، 1 أيار 2023.

وأشار المصدر الى ان البنزين من نوع كار والذي كان مخصصا لسيارات الأجرة والحافلات والشاحنات الصغيرة، وكان يباع بسعر 690 دينار للتر الواحد، سيصبح سعره 750 دينار.

أما بالنسبة للبنزين من نوع لاناز والذي كان سعره 800 دينار فسيصبح سعره 750 دينار أيضا.

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