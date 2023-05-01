القوات الإستونية تحل محل القوات الهولندية في حماية مطار أربيل

أربيل (كوردستان 24)- انتهت اليوم الإثنين مهمة القوات الهولندية المتواجدة في مطار أربيل الدولي، ومن المقرر أن تحل القوات الإستونية محل القوات الهولندية في حماية المطار.

وأعلنت وزارة الدفاع الهولندية في بيان اطلعت عليه مؤسسة كوردستان 24، "انتهاء مهام قواتها المتواجدة في إقليم كوردستان منذ عامين لحماية مطار أربيل الدولي"، مشيرة إلى أنهم "سيعودون إلى بلادهم خلال هذا الأسبوع".

وأضافت الوزارة أن "عدد قواتها المتواجدة في المطار يبلغ 125 جندياً، وتم نشرهم في مطار أربيل في شهر كانون الثاني عام 2021 بهدف حماية المطار"، مبينة أن "القوات الإستونية ستحل محل القوات الهولندية لحماية المطار".

وأوضح البيان أن "فريقاً استشارياً هولندياً سيبقى في أربيل، حيث يشارك أحد أعضاء الفريق الاستشاري في مهمة توحيد وإصلاح قوات البيشمركة".

وأشارت الوزارة إلى أن "الوحدة العسكرية الهولندية كانت تحمي مطار أربيل الدولي إلى جانب الحلفاء الكورد والأمريكيين، فضلاً عن تقديم الحماية اللازمة لمستشاري التحالف الدولي الذين كانوا يدربون قوات البيشمركة".

وفي شهر كانون الثاني عام 2021، باشر ما يقارب 150 جندياً هولندياً مهمة حماية مطار أربيل الدولي، وذلك بالتنسيق مع القوات الأمنية في إقليم كوردستان.

وأنيطت مهمة حماية مطار أربيل الدولي للقوات الهولندية، كجزء من مهامها في إطار التحالف الدولي لمحاربة داعش، وتولت إلى جانب ذلك مهمة تدريب وإصلاح قوات البيشمركة.