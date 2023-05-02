المفكر عبد الحسين شعبان يؤشّر قانونا عراقيا بدأت به بذرة التمييز العنصري في العراق

أربيل (كوردستان24)- أشر المفكر العراقي اليوم الثلاثاء 2 أيار 2023، قانونا عراقيا، اعتبر أنه كان بداية للتمييز العنصري في العراق.

وجاء حديث عبد الحسين شعبان لكوردستان 24، خلال مشاركته في مؤتمر علمي دولي حول الاعتراف بالإبادة الجماعية بحق الكورد الفيليين، والذي يُعقد بالاشتراك بين جامعات "أربيل، دهوك وسوران"، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الثلاثاء.

وقال شعبان لكوردستان 24، ان مشكلة الكورد الفيلية بدأت مع بداية الدولة العراقية عندما نصّب الأمير فيصل عام 1921، ملكا على العراق، حيث سن قانون الجنسية الأول وفي هذا القانون وضع لغم كبير فهو يطلب شهادة الجنسية، ويقسم الجنسية الى درجتين أ وب.

وأضاف شعبان انه وبموجب هذا القانون فإن من كان من التبعية العثمانية فهو يُمنح الجنسية من فئة أ أي عراقي بالتأسيس، وتم اعتبار بقية العراقيين غير عراقيين ولكن لهم حق التجنس ومنحوا الفئة ب.

اما القانون الثاني فقد شرّع عام 1963 بمجيء حزب البعث للسلطة حيث وضع فيه قيود وضوابط ثقيلة لمنح الجنسية.