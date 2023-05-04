مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لكوردستان 24: متفائلة بشأن وضع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عبّرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف، اليوم الخميس، عن تفاؤلها بشأن وضع إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن هناك جهود جيدة بين أربيل وبغداد للتوصل إلى تفاهم مشترك.

وقالت باربارا ليف في مؤتمر صحفي رداً على سؤال لمراسلة كوردستان 24، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تشجع أربيل وبغداد المضي قدماً في تحسين علاقاتهما".

وأضافت "أنا هنا منذ 13 عاماً، كثيراً ما مرت العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق بعدد من الصعوبات، ووصلت في بعض الأحيان إلى الصراع، لكن في زيارتي الحالية أنا متفائلة، لذلك تباحثت مع الطرفين، والمباحثات كانت إيجابية".

وعبّرت عن سعادتها بتحسن العلاقات بين أربيل وبغداد، مؤكدةً أننا نشجعهم على التفاهم، وذلك للمضي في بناء إقليم كوردستان أكثر قوة واستقراراً.

وبشأن الوضع الداخلي في كوردستان، شددت باربارا ليف على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية خلال هذه السنة، وجددت دعم الولايات المتحدة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت إلى "أننا نريد أن يتم تنفيذ اتفاقية سنجار بالكامل"، مبينة أن "هناك عدداً كبيراً من الجماعات المسلحة في تلك المنطقة مثل حزب العمال الكوردستاني، وتشكل خطراً على المكونات، لذلك يجب على الحكومة الاتحادية أن تسيطر على الوضع هناك".