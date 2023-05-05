بلجيكا تعتقل عراقياً يشتبه بانتمائه للقاعدة وبارتكابه "جرائم حرب" في بغداد

أربيل (كوردستان24)- أوقفت الشرطة البلجيكية مهاجرا عراقيا يشتبه في انتمائه لخلية تابعة لتنظيم القاعدة نفّذت تفجيرات دامية بسيارات مفخّخة في بغداد في 2009-2010، حسبما أفاد ممثلو الادعاء الجمعة.

وقالت النيابة في بيان إنّ الرجل الذي عرفته بالأحرف الأولى أو واي تي (O.Y.T) والمولود في 1979، اعتُقل الأربعاء عندما داهمت الشرطة منزلا في بلدة هاسيلت الواقعة في شرق بلجيكا، وذلك بناء على أمر من قاض في مكافحة الإرهاب.

وسيمثل الجمعة أمام المحكمة بتهم تتعلّق بـ"جرائم قتل بقصد الإرهاب، والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، وجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية" لتحديد ما إذا كان سيظل رهن الاعتقال.

وقال البيان إنّه يُعتقد بأنّه كان جزءاً من خلية تابعة للقاعدة "مسؤولة جزئياً عن عدّة تفجيرات في المنطقة الخضراء في بغداد (العراق) في 2009 و2010، أسفرت عن مقتل 376 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 2300 آخرين".

وأضاف أنّ من بين أهداف السيارات المفخّخة مبانٍ حكومية عراقية.

وقال ممثلو الادعاء إن الرجل العراقي كان يعيش في بلجيكا منذ 2015 بصفة لاجئ وبدأ التحقيق بشأنه في 2020.

وجاء اعتقاله بعد توقيف شاب سوري يبلغ من العمر 38 عاماً في 28 آذار/مارس ويُشتبه في ارتكابه "جرائم حرب" في سوريا لصالح تنظيم جماعة الدولة الإسلامية.

وحصل الشاب السوري أيضاً على وضع لاجئ في بلجيكا.

المصدر: AFP