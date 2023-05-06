روبوتات أمنية في متاجر أميركية

أربيل (كوردستان24)- فوجئ زبائن متاجر لويزفي فيلادلفيا بمشهدٍ غير متوقّع في مساحة ركن السيّارات الشهر الماضي، لروبوت بطول 1.5 متر، بيضاوي الشكل، يصدر أصواتاً غريبة وهو يتجوّل على الرصيف لتنفيذ مهمّته الأمنية. أطلق البعض عليه اسم الروبوت النمّامsnitchBOT.

تشكّل روبوتات كي 5 المستقلة ذاتياً، الأمنية المخصصة للمساحات الخارجية، التي طوّرتها شركة كنايت سكوب الأمنية في وادي سيليكون، جزءاً من مشروع تجريبي «لتعزيز الأمن والسلامة في مواقعنا"، حسبما كشف لاري كوستيلّو، مدير التواصل المؤسساتي في لويز، وبدأت أربعة فروع من متاجر لويز باختبار الروبوت في فبراير (شباط) في أنحاء مختلفة من مدينة فيلادلفيا، بينما نشرت الشركة روبوتات أخرى لتجربتها في واشنطن، وكارولينا الشمالية، وكاليفورنيا. وكشف كوستيلّو أنّ المواقع اختيرت "بناءً على معايير وسيناريوهات مختلفة" من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

يستخدم روبوت كي 5 ، 16 ميكروفوناً ومجموعة من أجهزة الاستشعار، منها: سونار (جهاز كشف بالموجات الصوتية) وليدار (رادار بأشعة الليزر) لرصد الأوضاع المريبة والتبليغ عنها في الوقت الحقيقي لفريق المراقبة المركزي في لويز، يضمّ الروبوت أيضاً أربع كاميرات بزاوية واسعة ورؤية بانورامية لتصوير مقاطع عالية الدقّة.

من جهتها، قالت ستيسي ستيفنز، التي تشغل منصبَي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الزبائن في كنايت سكوب، إنّ الهدف من كي 5 ليس استبدالها بعناصر الأمن البشري، بل تزويد العناصر البشرية بمعلومات أكثر عن مختلف الأوضاع، ومنح الشركة أدلّة لاستخدامها في الإجراءات القانونية. اتخذت الروبوتات الأسبوع الماضي وضعية ثابتة إلى جانب العناصر الأمنية خارج فرعي ساوث فيلي وبورت ريتشموند، فلم يظهر الناس أي اهتمام بها.

تضمّ روبوتات كي 5 ميزة رصد حرارية وأجهزة استشعار لرصد البشر لتحديد وجود الأفراد "في أماكن أو أوقات يجب ألا يكونوا موجودين فيها".

وأوضحت ستيفنز أنّ روبوتات كي 5غير مجهّزة بميزة التعرّف على الوجوه رغم قدرتها على رصد وجود البشر، مشدّدةً على أنّها "تستطيع رؤية الشخص ولكنّها لا تعرف من هو".

تستطيع هذه الروبوتات التعرّف على لوحات السيارات والأجهزة المتحرّكة إذا كانت المعلومات المتعلّقة بها كانت قد عُرّفت سابقاً من قبل متاجر لويز وأُدخلت إلى قاعدة بياناتها.

وقالت ستيفنز "إنّ الشركة تبحث عن تهديدات معروفة، وأشخاص صدرت بحقّهم مذكرات جنائية، وموظفين أنهيت خدمتهم، أو حتّى مرتكبي جرائم عنف".

تصدر روبوتات كي 5 أصواتاً غريبة تُعرف باسم صوت الدورية لإشعار الأشخاص الذين يعانون مشاكل في البصر، فضلاً عن أنّها مزوّدة باتصال صوتي بالاتجاهين يتيح للمستخدم توصيل رسائل مخصصة عبرها، على حدّ وصف ستيفنز. كما تسمح الروبوتات للنّاس بطلب الأمن من خلال الضغط على زرّ موجود في ظهرها.

يظهر على موقع كنايت سكوب الإلكتروني أنّ هذه الروبوتات مستخدمة في المطارات، والفنادق، وأقسام الشرطة، والكازينوهات، والمدارس. وكشفت ستيفنز أنّ الشركة تحتفظ بملكية روبوتاتها، وأنّ الزبائن يدفعون ما يتراوح بين 6 و9 دولارات للساعة الواحدة بموجب عقد سنوي، ولكنّها رفضت الإفصاح عن تكلفة صناعة الوحدة من "كي 5".

تعرّضت روبوتات "كي 5" للاعتداء أكثر من مرّة. ففي عام 2017. اتُهم رجل بدفع وقلب أحد الروبوتات في مساحة الركن في شركة كنايت سكوب.

المصدر: الشرق الاوسط