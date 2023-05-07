المقاتلات العراقية تطيح بمجموعة إرهابية في ديالى

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، عن مقتل مجموعة ارهابية في ديالى.

وذكرت القيادة في بيان، أنه "بناء على معلومات استخبارية من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط وأشراف من قبل خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران الحربي العراقي بطائرات F16 ضربة جوية ناجحة ضد مجموعة ارهابية في منطقة صنديج ضمن قاطع عمليات ديالى".

واضافت ان "الضربة اسفرت عن مقتل افراد المجموعة الارهابية وتدمير المضافات التابعة لهم"، مشيرة الى ان "القوات الامنية وصقورنا البواسل بالمرصاد لبقايا الارهاب الداعشي".