بريطانيا تصف اجتماع رئيس وزراء كوردستان مع قوباد طالباني بـ "الخطوة المهمة"

أربيل (كوردستان 24)- رحبت القنصلية البريطانية في أربيل، بالاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين، بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، ووصفته بـ "الخطوة المهمة".

وكتبت القنصل البريطاني في إقليم كوردستان روزي كيف على حسابها في تويتر، "سررت اليوم برؤية الاجتماع المنعقد بين رئيس وزراء إقليم كوردستان ونائبه".

وأضافت أن الاجتماع "يعد خطوة أولية مهمة، للمُضي قدماً في معالجة المسائل الرئيسية عن طريق الحوار البناء".

وشددت على أن "وجود حكومة موحدة في إقليم كوردستان، يصب في مصلحة كافة مواطني شعب إقليم كوردستان العراق".

كما عبّرت عن أملها بأن "يمثل الاجتماع بين رئيس الوزراء ونائبه بداية للمضي في مزيد من الاتفاق والمصالحة".

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وفي أجواء إيجابية، جرت مناقشة المشاكل المالية والإدارية التي تواجه حكومة إقليم كوردستان، وتم الاتفاق على حل جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية.

كما شهد الاجتماع، تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع السياسي في الإقليم والمنطقة، مع التأكيد على حماية التضامن والتآزر والوحدة الداخلية، حفاظاً على المصالح الوطنية والحقوق الدستورية لمواطني إقليم كوردستان.