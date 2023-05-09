الأمم المتحدة: إيران أعدمت ما لا يقل عن 209 أشخاص منذ بداية العام

أربيل (كوردستان24)- أفادت إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة تم نشرها اليوم الثلاثاء، بأنه تم إعدام ما لا يقل عن 209 أشخاص في إيران منذ بداية العام الجاري.

وذكرت المنظمة أن العدد الفعلي لوقائع الإعدام، غير معروف، بسبب عدم الشفافية من جانب الحكومة، وأنه من المرجح أن يكون أعلى.

ومن جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان له: "إنه سجل بغيض، ولا سيما عندما يفكر المرء في توافق الآراء المتزايد بشأن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام".

وأضاف تورك أن "استخدام إجراءات جنائية لمعاقبة الشعب على ممارسته حقوقه الأساسية مثل المشاركة في مظاهرات أو تنظيمها يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة".

ومضى يقول "تستخدم حكومة إيران مصالحها ومصالح شعبها بشكل أفضل بالإصغاء إلى هواجسهم واعتماد الإصلاحات الضرورية على صعيد القانون والشرطة لضمان احترام تنوع الآراء والحق في حرية التعبير والمجتمع والاحترام الكامل لحقوق المرأة وحمايتها في كل جوانب الحياة".

وقال تورك: "أكرر ندائي لحكومة إيران لاحترام أرواح شعبها وأصواته وفرض تجميد فوري لعقوبة الإعدام ووقف تنفيذها بالكامل".

وأضاف: "ينبغي أن تتخذ إيران خطوات صادقة لمباشرة إصلاحات ضرورية يطالب بها شعبها لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها".

ويشار إلى أن إيران هي واحدة من الدول التي لديها أعلى عدد من وقائع الإعدام في جميع أنحاء العالم. وكان قد تم يوم السبت الماضي إعدام مواطن إيراني يحمل جواز سفر سويديًا.

كما تم خلال الأسبوعين الماضيين فقط، إعدام ما لا يقل عن 45 شخصا، أدين العديد منهم في جرائم مخدرات، بحسب ما ورد في التقرير. وينتمي عدد غير متناسب ممن تم إعدامهم إلى أقليات.