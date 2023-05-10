منظمة حقوقية: إيران تنفّذ "موجة" إعدامات جديدة

أربيل (كوردستان24)- قالت منظمة حقوقية، ان إيران نفذت الأربعاء حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص، في سجنين خارج طهران لإدانتهم بتهم متعلقة بالمخدرات والاغتصاب.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النروج مقرا، إن السلطات نفّذت حكم الإعدام بحق ثلاثة رجال بتهم مرتبطة بالمخدرات في سجن قزل حصار في مدينة كرج خارج طهران.

وتمّ إعدام أربعة آخرين بتهم الاغتصاب في سجن رجائي شهر في كرج أيضا، بحسب المنظمة ذاتها.

وكان موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أفاد الأربعاء عن "تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة أفراد من عصابة بنجك، أحد أبرز كارتيلات ترويج المخدرات في البلاد، هذا الصباح بعد الإجراءات القانونية".

وأشار الى أن "ستة من أفراد هذه العصابة تم توقيفهم عام 2014"، موضحا أنه "لدى التوقيف، تمت مصادرة كيلوغرام من الكوكايين والأفيون والميثامفيتامين من أفراد العصابة".

ولم يشر الموقع الى إعدامات إضافية.

وبحسب منظمة حقوق الانسان في إيران، ترفع الأحكام المنفّذة اليوم الى 64، عدد الإعدامات التي نفذتها إيران في الأيام الـ12 الأخيرة.

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن "آلة القتل التابعة للحكومة تتسارع، وهدفها ترهيب الناس وضحاياها هم الناس الأكثر ضعفا في المجتمع".

ونشرت المنظمة مقاطع فيديو قالت إنها تظهر احتجاجات لعائلات الرجال الثلاثة الذين تم إعدامهم بتهم المخدرات خارج سجن قزل حصار في مسعى لوقف الإعدام.

ويسمع في أشرطة الفيديو صوت إطلاق النار. وقالت المنظمة إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الاحتجاج.

وأضافت أنه تم نقل أحد أفراد الأسرة إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب.

وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفّذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.