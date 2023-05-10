اقتصاد

كمال مسلم: هدفنا هو وصول إقليم كوردستان إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مُراسلة كوردستان 24 في أربيل، فإن 150 شركة محلية مُشاركة في المعرض
author_image أحمد حاجي
وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان كمال مسلم
وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان كمال مسلم
کوردستان وزير التجارة والصناعة كمال مسلم المنتجات المحلية الاكتفاء الذاتي

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان كمال مسلم، اليوم الأربعاء، أن هدفنا هو وصول الإقليم إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال إيلاء المزيد من الاهتمام بالمنتجات المحلية.

وقال كمال مسلم في تصريح لكوردستان 24، إن "هدفنا هو وصول إقليم كوردستان إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، والاعتماد على النفس في تأمين احتياجاته المحلية، فضلاً عن تصدير الفائض منها إلى خارج كوردستان".

وشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 10 أيار مايو 2023، في معرض الصناعات والمنتجات المحلية في إقليم كوردستان والعراق.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مُراسلة كوردستان 24 في أربيل، فإن 150 شركة محلية مُشاركة في المعرض، إضافة إلى أنه سيستمر لمدة ثلاثة أيام، فضلاً عن أنه أول معرض من هذا النوع يُنظّم على مستوى إقليم كوردستان.

المعرض مُخصص لعرض المنتجات الغذائية، والصناعية، والمستلزمات الطبية والأدوية، إضافة إلى الأعمال اليدوية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف