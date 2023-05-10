كمال مسلم: هدفنا هو وصول إقليم كوردستان إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان كمال مسلم، اليوم الأربعاء، أن هدفنا هو وصول الإقليم إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال إيلاء المزيد من الاهتمام بالمنتجات المحلية.

وقال كمال مسلم في تصريح لكوردستان 24، إن "هدفنا هو وصول إقليم كوردستان إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، والاعتماد على النفس في تأمين احتياجاته المحلية، فضلاً عن تصدير الفائض منها إلى خارج كوردستان".

وشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 10 أيار مايو 2023، في معرض الصناعات والمنتجات المحلية في إقليم كوردستان والعراق.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مُراسلة كوردستان 24 في أربيل، فإن 150 شركة محلية مُشاركة في المعرض، إضافة إلى أنه سيستمر لمدة ثلاثة أيام، فضلاً عن أنه أول معرض من هذا النوع يُنظّم على مستوى إقليم كوردستان.

المعرض مُخصص لعرض المنتجات الغذائية، والصناعية، والمستلزمات الطبية والأدوية، إضافة إلى الأعمال اليدوية.