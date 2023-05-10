سیاسة

آن هيدالغو: باريس واربيل تعملان سوية وعلاقاتنا قوية جدا

author_image سوار أحمد
کوردستان باريس اربيل

أربيل (كوردستان24)- قالت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو اليوم الأربعاء 10 أيار 2023، ان باريس واربيل تعملان سوية، مؤكدة عمق العلاقات بين الجانبين.

وحديث آن هيدالغو لكوردستان 24، جاء على هامش مشاركتها في حفل عشاء أقيم لاستقبال الضيوف الذين سيشاركون يوم غد الخميس، في افتتاح متحف بارزاني الوطني في منطقة بارزان التابعة لأربيل.

وقالت هيدالغو، "لدينا الكثير من العمل للقيام به سويا، خاصة فيما يتعلق بالتغير المناخي".

وأضافت "تغير المناخ قضية مهمة للغاية، وهي مشكلة كبيرة للبشرية".

وأكدت رئيسة بلدية باريس ان الحوار والتنسيق موجود ومستمر مع إقليم كوردستان بخصوص قضايا نقص المياه والتلوث المناخي"

ومن المقرر افتتاح متحف بارزاني الوطني يوم غد الخميس 11 أيار 2023، وسيشارك في مراسم المتحف العديد من الضيوف والسياسيين والدبلوماسيين، من داخل العراق وخارجه.

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