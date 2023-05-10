أمن

مديرية الإقامة في أربيل توضح ملابسات توقيف امرأة بحوزتها وثائق مزوّرة

وبعد التحقيق، تبين أن المدعوة مطلوبة من قِبل الأجهزة الأمنية الاتحادية في العراق
author_image أحمد حاجي
مطار أربيل الدولي
مطار أربيل الدولي
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أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية الإقامة في أربيل، اليوم الأربعاء بياناً، توضح فيه ملابسات توقيف امرأة باسم (عزيمة آرسون) في مطار أربيل الدولي، مشيرة إلى أنها حاولت السفر إلى الخارج عن طريق المطار باستخدام جواز سفر وهوية عراقية مزوّرة.

وفيما يلي نص البيان:

توضيح من مديرية الإقامة في محافظة أربيل

بالنسبة لموضوع توقيف شخص باسم (عزيمة آرسون) في مطار أربيل الدولي، نعلن للرأي العام بأن المدعوة حاولت السفر إلى الخارج عبر المطار باستخدام جواز سفر وهوية عراقية مزوّرة، وتم كشف وثائقها المزوّرة من قِبل شرطة الإقامة في المطار، وبعد التحقيق، تبين أن المدعوة مطلوبة من قِبل الأجهزة الأمنية الاتحادية في العراق، وبناء على طلبهم تم توقيفها وإجراء التحقيق معها، وسيتم تسليمها إلى الجهات المطلوبة من قِبلها في الحكومة الاتحادية.

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