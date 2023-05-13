سیاسة

بيكرد طالباني: اجتمع فريقا الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني لمناقشة حل الخلافات

author_image Kurdistan24 اربیل
بيكرد طالباني
بيكرد طالباني
کوردستان بيكرد طالباني صرح بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قالت العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، إن فريقاً من الديمقراطي الكوردستاني وآخر من الاتحاد الوطني اجتمعا أمس الجمعة وناقشا سبل حل القضايا العالقة.

وأشارت بيكرد طالباني، إلى أن هناك حلولاً لبعض المشاكل تحتاج موافقة مجلس وزراء إقليم كوردستان.

جاء ذلك، تلبيةً لمبادرةٍ أطلقها الرئيس مسعود بارزاني خلال كلمةٍ له في افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري، لحل جميع المشاكل والخلافات العالقة بين الأطراف الكوردية، خاصةً بين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) لإنهاء الوضع المتأزم والانسداد السياسي في الإقليم.

وأعلنت طالباني في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن الاجتماع ناقش جميع القضايا التي يجري العمل عليها في إطار مجلس وزراء كوردستان، منوّهةً إلى أنهم ينتظرون القرار النهائي من قوباد طالباني للعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء.

وأضافت: "ناقش الجانبان جميع القضايا العالقة، لكن هناك جزء منها يتطلّب قراراً من مجلس الوزراء".

ودعا الرئيس بارزاني في كلمته، المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني للاجتماع وإنهاء الخلافات بينهما، والتحضير لعقد اجتماعٍ موسّع قبل الثامن عشر من مايو أيار الجاري للتوصل لاتفاقٍ وتفاهمٍ مشترك.

 

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