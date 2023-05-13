الفريق الوزاري للاتحاد الوطني سيشارك غداً في اجتماع مجلس وزراء كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يحضر غداً الأحد، الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان، بعد أشهرٍ من المقاطعة.

وقال مصدرٌ في مجلس الوزراء لـ كوردستان 24، إنه من المقرر أن يشارك الفريق الوزاري للاتحاد الوطني في اجتماع مجلس الوزراء غداً الأحد.

وكانت حكومة إقليم كوردستان، قالت في الـ 8 مايو أيار الجاري، إن الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني تمّ في جوٍ إيجابي.

مؤكّدةً ان الجانبان بحثا المشاكل المالية والإدارية التي تواجه حكومة الإقليم، واتفقا على حل كافة القضايا من خلال الحوار والتعاون بين كافة الأطراف الوزارية في مجلس الوزراء.

وكان رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني أعرب عبر تويتر عن سعادته باستضافة قوباد طالباني، وقال: "ناقشنا القضايا داخل الحكومة واتفقنا على المضي قدماً لحلها".

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني عبر تويتر: "كان لدينا مأدبة غداء ممتعة ومثمرة مع رئيس الوزراء مسرور بارزاني اليوم. نتفق معاً على أنه يمكننا التغلب على تحدياتنا، والعمل على خدمة مواطنينا بشكلٍ أفضل، والبقاء أقوياء ضد التهديدات التي تواجه إقليم كوردستان".

واليوم السبت، أعرب المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال اجتماعٍ له، عن ارتياحه للأجواء الداخلية الإيجابية في كوردستان وحماس الأحزاب الكوردية لخلق توافق وطني وتوحيد القدرات.

وكان الرئيس مسعود بارزاني أطلق خلال كلمةٍ له في افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري، الخميس، مبادرةً لحل جميع المشاكل والخلافات العالقة بين الأطراف الكوردية، خاصةً بين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) لإنهاء الوضع المتأزم والانسداد السياسي في الإقليم.

ودعا الرئيس بارزاني في كلمته، المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني للاجتماع وإنهاء الخلافات بينهما، والتحضير لعقد اجتماعٍ موسّع قبل الثامن عشر من مايو أيار الجاري للتوصل لاتفاقٍ وتفاهمٍ مشترك.