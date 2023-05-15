أردوغان: نحن متقدمون بفارق كبير في الانتخابات لكننا ننتظر النتائج الرسمية

أربيل (كوردستان 24)- مع اقتراب اكتمال فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية في تركيا، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليخاطب مؤيديه قائلاً "لقد حققنا فوزاً كبيراً لكننا ننتظر النتائج الرسمية التي ستظهر الإرادة الوطنية".

وفي حشد كبير من أنصاره أمام المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة، قال أردوغان "نحن متصدرون في هذه الانتخابات بفارق كبير، رغم أن النتائج ليست نهائية بعد".

وأضاف "نؤمن بأن سباق الرئاسة سينتهي في الجولة الأولى، وإذا قرر الشعب استكمال هذه الانتخابات في جولة ثانية فنحن جاهزون لذلك ومدركون لفوزنا".

ولفت الرئيس التركي إلى عمليات فرز أصوات الناخبين في الخارج، وقال إنه من الضروري متابعتها لأنها "لم تحتسب حتى اللحظة"، مضيفاً أن لديه إيماناً بأنه سيتمكن من خدمة بلاده من خلال ولاية جديدة.

وفي إشارة إلى تصريحات معسكر المعارضة بقيادة منافسه كمال كليجدار أوغلو، قال الرئيس التركي إنهم "يحاولون خداع الشعب بالقول إنهم متقدمون"، وأكد أن "حزب الشعب الجمهوري وبعض رؤساء البلديات حاولوا التشكيك في النتائج لكن ذلك لا يغير الواقع".

ورأى أردوغان أن الفائز بهذه الانتخابات هو تركيا وشعبها الذي تمسك بالإرادة الوطنية وبالديمقراطية من خلال الإقبال على مراكز التصويت، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات التركية لا مثيل لها في العالم، وهي الأكبر في تاريخ تركيا السياسي.

ونزلت الأصوات المؤيدة لأردوغان تحت عتبة 50 بالمئة بعد فرز حوالي 96,9 بالمئة من بطاقات الاقتراع، وفق وسائل إعلام رسمية.

وحتى الآن، حاز أردوغان الذي يتولى الحكم منذ عشرين عاماً، 49,4 في المئة من الأصوات مقابل 44,9 في المئة لمنافسه كمال كليجدار أوغلو، بحسب نتائج أولية نقلتها وكالة أنباء الأناضول.

وأُغلِقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وبدأ فرز الأصوات، بعد أن فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة الثامنة صباحاً.

وأدلى الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائباً.

وتعد هذه الانتحابات الأكثر أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدى 100 عام.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليوناً و697 ألفاً 843 ناخباً بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

ويتنافس على منصب الرئاسة: الرئيس التركي مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي.

ومرشح تحالف الأمة وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.

وكان مرشح حزب البلد محرم إينجه أعلن الخميس انسحابه من السباق الرئاسي، في حين يتنافس 24 حزباً سياسياً على مقاعد البرلمان.

وأوضحت الهيئة العليا للانتخابات أن الأصوات التي يحصل عليها إينجه ستحتسب أصواتا صحيحة في الجولة الأولى.

ويخوض 24 حزباً سياسياً و151 مرشحاً مستقلاً السباق الانتخابي في الانتخابات العامة.

بينما دخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات في تحالفات بلغت خمسة مختلفة، هي: تحالف "الجمهور"، وتحالف "الأمة"، وتحالف "الأجداد"، وتحالف "العمل والحرية"، و"اتحاد القوى الاشتراكية".